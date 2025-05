England: Gefängnis-Krise

von Yacin Hehrlein 29.07.2024 | 16:00 |

Ein Stich in die Brust – mitten in einem Gefängnis: Ein Polizist wurde in England von einem Häftling schwer verletzt. Es herrschen Ausnahmezustände in britischen Haftanstalten. Kann die neue Regierung die Überfüllung der Gefängnisse lösen?