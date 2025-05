Dänemark: Europas größte Insektenfabrik

17.05.2024

In Ostjütland haben Jane Lind Sam und ihr Vater auf 26.000 Quadratmetern Europas größte Insektenfabrik aufgebaut. Die hier produzierten Larven sollen als Beimischung in Tierfutter dienen und so das umweltschädliche Soja ersetzen.