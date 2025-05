D-Day: 80. Jahrestag

von Anna Feist 06.06.2024 | 16:00 |

Es ist wahrscheinlich der letzte runde Jahrestag, an dem Zeitzeugen noch berichten können. Am 6. Juni 1944, landeten alliierte Truppen an der Küste der Normandie – der Auftakt zur Befreiung Europas von der deutschen Nazi-Herrschaft.