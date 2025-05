Chanukka in Israel

von Michael Bewerunge 08.12.2023 | 16:00 |

Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt feiern den Beginn des achttägigen Lichterfestes Chanukka. Es erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem. Ein Blick nach Israel in Zeiten des Krieges.