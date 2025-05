Belgien: Ausschreitungen nach WM-Fußballspiel

von Gunnar Krüger 28.11.2022 | 16:00 |

Nach der Niederlage Belgiens gegen Marokko bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist es in der Hauptstadt Brüssel zu Ausschreitungen gekommen. Fans griffen Polizisten an, zerstörten Schaufenster und zündeten Autos an.