Andalusien: West-Nil-Fieber auf dem Vormarsch

von Anna Warsberg 05.09.2024 | 16:00 |

In Spanien fordern Demonstrierende eine Impfung gegen das West-Nil-Fieber. Die hauptsächlich von Stechmücken übertragene Viruserkrankung verläuft in den meisten Fällen harmlos, führte jedoch seit Jahresbeginn in der Provinz Sevilla zu fünf Todesfällen.