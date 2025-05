80 Jahre Warschauer Aufstand

von Natalie Steger 31.07.2024

Jedes Jahr am 1. August gedenken die Menschen in Polen den Gefallenen des Warschauer Aufstands. An diesem Tag 1944 erhoben sich fast 50.000 aufständische Polen mit dem Ziel, ihre Hauptstadt selbstständig von den Deutschen zurückzuerobern.