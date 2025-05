55 Jahre Apollo 13

von Sylvia Bleßmann 14.04.2025 | 16:00 |

Genau heute vor 55 Jahren spielte sich ein Stück Geschichte ab – am 11. April 1970 startete die Apollo 13 Mission in Florida. Nur 56 Stunden nach dem Start, noch auf dem Hinweg zum Mond, geschah die Havarie und hielt die Welt in Atem.