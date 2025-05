Zu viel Tablet-Nutzung in Schulen?

von Luisa Houben 07.12.2023 | 14:00 |

Nach den schlechten Ergebnissen der jüngsten Pisa-Studie wächst die Kritik am Bildungssystem. In puncto Digitalisierung warnen Forscher jedoch vor einer automatischen Überlegenheit von Tablets – zu viel Lernen am Bildschirm mache Schüler eher dümmer.