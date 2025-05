Wirtschaftsprognose für Ostdeutschland

von Thomas Bärsch 21.12.2022 | 14:00 |

In der Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Dresden zeigt sich die Wirtschaft in Ostdeutschland erstaunlich stabil. Nur in der Baubranche kriselt es auch im Osten, sie könnte 2023 weiter schrumpfen.