Wahlkampfauftakt in Berlin

von Markus Gross 02.01.2023 | 14:00 |

Am 12. Februar wird die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin wiederholt. Nach mehreren Pannen bei der Wahl im September 2021 soll es jetzt besser laufen. Heute startet der Wahlkampf in der Hauptstadt.