Wahlkampf Beginn in Hamburg

von Britta Hilpert 08.01.2025 | 14:00 |

In ungefähr sieben Wochen findet die Bundestagswahl statt, knapp eine Woche später folgt die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Die Parteien in Hamburg beginnen nun mit der heißen Phase des Wahlkampfs.