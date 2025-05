Verein rettet Rehkitze

von S. Kelch und E. Hamann 21.06.2023 | 14:00 |

Wenn Rehkitze im Mai und Juni geboren werden, liegen sie oft im hohen Gras. Doch in dieser Zeit mähen viele Landwirte, was für die Kitze lebensgefährlich ist. Der Verein Rehkitzrettung will dem entgegenwirken.