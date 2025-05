Unwetternacht - Verwüstung im Saarland

von Christoph Gocke 12.07.2023 | 14:00 |

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zogen schwere Gewitter über weite Teile in Süd- und Westdeutschland. Besonders stark getroffen hat es das Saarland. In Asweiler wurden rund 30 Gebäude von einer 100-Meter-Schneise beschädigt.