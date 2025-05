Überlebende nach Hotel-Einsturz gerettet

von Kai Remen 08.08.2024 | 14:00 |

Nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel mit zwei Toten konnte nun in der letzten Nacht die letzte überlebende Person aus den Trümmern gerettet werden. Wie es zu dem Einsturz des Gebäudes kommen konnte ist noch immer unklar.