Trauriges Gedenken in Halle

von Annette Pöschel 09.10.2024 | 14:00 |

Am fünften Jahrestag wird heute an die Opfer des antisemitischen Anschlags in Halle erinnert. Heute vor 5 Jahren versuchte ein Rechtsextremist in die Synagoge einzudringen und erschoss anschließend zwei Menschen.