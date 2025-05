Sturmtief "Frederic"

von Alexandra Biehl 16.01.2023 | 14:00 |

Das Sturmtief „Frederic“ hat am Sonntag wieder für kältere Temperaturen gesorgt. Starkregen und Sturmböen am Wochenende. Wegen des Hochwassers an der Mosel fahren keine Schiffe mehr.