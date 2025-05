Sturmflut in Nordfriesland

von Tobias Bluhm 07.01.2025 | 14:00 |

Der Deutsche Wetterdienst warnt an der See und im Bergland vor Sturmböen. Eine Sturmflut und orkanartige Böen sorgen in Nordfriesland für Teilausfälle und Fahrplanänderungen des Fährbetriebs.