Sonder-Koalitionsausschuss Bayern

von Jutta Sonnewald und Stefan Leifert 29.08.2023 | 14:00 |

In der Affäre um das antisemitische Flugblatt seien heute auf dem Sonderausschuss noch nicht alle Fragen beantwortet worden, so Ministerpräsident Söder. Dennoch hält er vorerst an seinem Wirtschaftsminister Aiwanger fest.