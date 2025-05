Sieben Tote bei Unfall mit Schleuser-Auto

von Julian Schmidt-Farrent 13.10.2023 | 14:00 |

In Bayern war in der Nacht der Bundespolizei ein Kleintransporter aufgefallen. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, versuchte der mutmaßliche Schleuser mit 23 Insassen im Fahrzeug zu fliehen und verunglückte an einer Autobahnausfahrt.