Preisverleihung: Sterne des Sports

von Carsten Behrendt 20.01.2025 | 14:00 |

Die „Sterne des Sports“ sind eine wichtige Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement im Breitensport in Deutschland. Am 20. Januar findet die Preisverleihung in Berlin mit Bundespräsident Steinmeier statt.