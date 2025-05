Pegel in Bayern sinken nur langsam

von Petra Neubauer 06.06.2024 | 14:00 |

In den Hochwassergebieten an der Donau fließen die Wassermassen nur langsam ab, vor allem rund um Passau und Regensburg bleibt die Lage weiter angespannt. Zusätzlich drohen in Süddeutschland ab morgen erneut starke Regenfälle.