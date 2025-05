Oscar für Special-Effects-Experte

von Nicole Frölich 28.03.2022 | 14:00 |

Der Deutsche, Gerd Nefzer, erhielt zum zweiten Mal den Oscar in der Kategorie Visuelle Effekte für den Science-Fiction-Film „Dune“. Das gab die US-Filmakademie in der Nacht zum Montag in Los Angeles bekannt.