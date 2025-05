Norderney startet in die Feriensaison

von Peter Kunz 27.06.2022 | 14:00 |

Am Freitag ist NRW als erstes Bundesland in die Sommerferien gestartet. Norderney ist ein beliebtes Urlaubsziel, doch es fehlt in der Hotel- und Gastro-Branche an Personal. Touristen müssen mit Einschränkungen rechnen.