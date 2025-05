Mit Ultraschall gegen Jugendliche

von Sven Class 28.06.2023 | 14:00 |

Die hochfrequenten, sehr unangenehmen Töne sollen Jugendliche fernhalten. In Freiberg am Neckar werden sie gegen Lärm und Schmutz nachts an einer Grundschule eingesetzt. Die gesundheitliche Auswirkung der Geräte ist umstritten.