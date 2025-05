LEAG-Pläne für die Zeit nach der Kohle

von Marcus Groß 06.09.2023 | 14:00 |

Die LEAG mit Sitz in Cottbus ist in der Lausitz der Energie-Versorger. Bis zum Kohleausstieg 2038 will die LEAG die Wende schaffen und zum größten Erzeuger erneuerbarer Energie werden.