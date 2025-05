Lage in Hochwassergebieten bleibt angespannt

von Fabian Köhler 04.01.2024 | 14:00 |

Vorerst können die Menschen in den Hochwassergebieten in Niedersachsen noch nicht aufatmen: In Lilienthal sind weiterhin 95 Menschen evakuiert. Aber auch in Rheinland-Pfalz keine Entspannung in Sicht: In Cochem ist die Altstadt unter Wasser.