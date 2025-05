Klimakonferenz in Bonn

von Elisa Miebach 05.06.2023 | 14:00 |

Wie können die Länder so schnell wie möglich auf null Emissionen kommen? Um diese Frage dreht es sich auf der Klimakonferenz in Bonn in Vorbereitung auf die Weltklimakonferenz Ende des Jahres in Dubai.