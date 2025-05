Kein Smartphone an Schulen

von Peter Böhmer 17.12.2024 | 14:00 |

Laut einer Studie nutzen 12 bis 19-Jährige über drei Stunden am Tag ihr Handy. In NRW fordert der Lehrerverband deshalb ein Handyverbot bis zur 10. Klasse, das an einer Realschule in Köln schon umgesetzt wird.