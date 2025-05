Hype um Taylor Swift in Gelsenkirchen

von Ralph Goldmann 17.07.2024 | 14:00 |

Eine Stadt im Ausnahmezustand: Drei Abende lang wird Taylor Swift ab heute in Gelsenkirchen auftreten. Die Vorbereitungen reichen von einer eigenen Bodenplatte auf dem „Walk of Fame“ bis hin zur Umbenennung in „Swiftkirchen“.