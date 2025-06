Herausforderungen für Kommunen

von Cengiz Ünal 20.06.2025 | 14:00 |

Weltweit sind rund 122 Millionen Menschen auf der Flucht, so die Zahlen des UNHCR am heutigen Weltflüchtlingstag. In Deutschland ging 2024 die Zahl der Asylanträge zurück. Die Lage in den Kommunen entspannt sich aber nur leicht.