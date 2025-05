Heilwald in Rheinland-Pfalz

von Angela Ebhardt 31.08.2023 | 14:00 |

Bei der Behandlung von Patienten wird in Rheinland-Pfalz auf einen sogenannten Heilwald gesetzt. Therapien finden hier unter freiem Himmel in der Natur statt. So sollen Menschen mit allen Sinnen wieder gesund werden.