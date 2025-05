Handyverbot an der Schule

von Dominik Müller-Russell 16.06.2023 | 14:00 |

An einer Realschule in Nordrhein-Westfalen werden die Handys der Schüler von den Lehrkräften vor Unterrichtsbeginn eingesammelt. Damit will man Videoaufnahmen von Gewalt auf dem Schulgelände verhindern.