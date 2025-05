Fehlender Platz für Unterkünfte

von Jan Hofer 10.08.2023 | 14:00 |

In mehreren zentralen Flüchtlingsunterkünften in Nordrhein-Westfalen gibt es Probleme. Vielen Kommunen fehlt der Platz. Und auch in der Bevölkerung sorgt die Flüchtlingslage für Unmut.