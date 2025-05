Fastnacht und Karneval am Rhein

von Kerstin Edinger und Anna Duda 03.03.2025 | 14:00 |

Helau! Rosenmontag wird in den Karnevalsmetropolen Köln, Düsseldorf und Mainz in ausgelassener Stimmung gefeiert. Es herrscht fastnachtlicher Ausnahmezustand. In Mainz werden mehr als 600.000 Menschen erwartet.