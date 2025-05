Ermittlungen zur Explosion in Ratingen

von Alexander Roettig 12.05.2023 | 14:00 |

Was genau in Ratingen passiert ist, ist noch unklar. Bei einem Einsatz in einem Hochhaus kam es zu einer Explosion, die Zahl der Verletzten ist höher, als zunächst bekannt. Ein 57-Jähriger Mann wurde festgenommen.