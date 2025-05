Ein Roboter als Koch

von H. Kruse, M. Braasch 17.08.2023 | 14:00 |

In einem Hotel in Schleswig-Holstein gibt es in der Küche einen technischen Helfer. Einen Roboter, der bereits sechs Gerichte in wenigen Minuten zubereiten kann. Doch der „Koch“ befindet sich noch „in Ausbildung“.