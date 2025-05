Deutschlands erster Wake Up Club

von Markus Aust 27.01.2025 | 14:00 |

Erst feiern, dann ins Büro - so das Motto des ersten "Wake Up Club" in der Kölner Südstadt. Hier feiert man von 6 bis 9 Uhr morgens und geht dann zur Arbeit. Schon in den Niederlanden war dieses Konzept ein voller Erfolg!