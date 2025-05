Deutscher im Dart-WM Halbfinale

von Jan Döhling 02.01.2023 | 14:00 |

Gabriel Clemens hat das Halbfinale der Dart-WM in London erreicht. Er gewann mit 5:1 gegen den Weltrang-Ersten Gerwyn Price. Bisher ist noch kein Deutscher in dem Turnier so weit gekommen.