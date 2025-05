Deutsche bei Einsturz auf Mallorca getötet

24.05.2024

Beim Einsturz eines voll besetzten Restaurants an der Playa de Palma auf Mallorca sind am Donnerstagabend vier Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Deutsche. Viele Verletzte seien in einem kritischen Zustand.