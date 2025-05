Chinatown im Thüringischen Arnstadt?

von Florian Kortschik 17.02.2023 | 14:00 |

Für die Landesregierung in Thüringen war es ein Coup: der chinesische Batteriehersteller CATL investiert in die Region und will 2000 Arbeitsplätze schaffen. Kann Arnstadt von der Giga-Fabrik profitieren?