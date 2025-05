Bundeswehrbrigade im Baltikum

von Daniel Pontzen 22.05.2025 | 14:00 |

Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius reisen heute nach Litauen, um am Aufstellungsappell der Panzerbrigade teilzunehmen. Bis zu 5000 Soldaten will die Bundeswehr dauerhaft in Litauen stationieren.