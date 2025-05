Bürger helfen den Wald zu erhalten

von Angela Ebhardt 18.10.2023 | 14:00 |

Viele Wälder am Mittelrhein sind in akuter Gefahr. So auch der Eichenbestand in Boppard. Um ihn zu erhalten, haben sich Bürger zu einer Aktion zusammengetan und kleinen Eichensämlingen eine Schutzhülle verpasst.