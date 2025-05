Böller auf Einsatzkräfte

von Henriette de Maizière 02.01.2023 | 14:00 |

In der Silvesternacht wurden in einigen deutschen Städten Feuerwehr- und Polizeikräfte mit Böllern angegriffen. Besonders in Berlin herrschten chaotische Zustände. Einsatzkräfte fordern Konsequenzen.