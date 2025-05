Anschlagsplan auf israelische Botschaft

von Britta Buchholz 21.10.2024 | 14:00 |

Im brandenburgischen Bernau wurde am Samstagabend ein Libyer mit IS-Kontakten festgenommen. Der Mann soll einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.