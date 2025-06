40 Jahre Rock am Ring

von Christopher Heinze und Anna Duda 06.06.2025 | 14:00 |

Das Mega-Festival ‘Rock am Ring‘ feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Am Nürburgring in der Eifel werden trotz schlechter Wetterprognosen am Wochenende 90.000 Rockfans erwartet. Viele sind bereits da.