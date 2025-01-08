Panda-Zwillinge im Berliner Zoo

Leni und Lotti wurden am 22. August in Berlin geboren und entwickeln sich prächtig, wie Zoodirektor Andras Knieriem erklärt: „Sie sind neugierig, verspielt und zeigen große Fortschritte in ihrer Koordination und ihrem Verhalten.“ Seit Mitte Oktober sind die Panda-Zwillinge für Zoobesucher zu sehen. Ab sofort nicht mehr in ihrem Bettchen, sondern im sogenannten Panda-Wohnzimmer.