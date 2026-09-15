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Roggen-Sauerteigbrot für 60 Euro begeistert New Yorker
Trend in New York: Sauerteigbrot für 60 Euro
von Maya Zanettin
15.09.2026 | 12:42
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