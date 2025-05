Matt Damon mit Familie bei Premiere von "The Instigators"

von Ulrich Langer 01.08.2024 | 14:11 |

Bei der Premiere von “The Instigators“ kam Schauspieler Matt Damon in Begleitung. In New York präsentierte er Ehefrau Luciana Barroso und seine vier Töchter auf dem roten Teppich.