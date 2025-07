Schauspieler Malcolm-Jamal Warner gestorben

von Markus Rosendahl 22.07.2025 | 17:10 |

In seiner Rolle als "Theo Huxtable" in der Serie "Die Bill Cosby Show" wurde der US-Amerikaner in den 1980er Jahren berühmt. Nun ist er im Alter von 54 Jahren vor der Küste Costa Ricas ertrunken.